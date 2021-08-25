Перепуганная пенсионерка из Снежногорска отдала мошенникам 3,6 миллиона рублей

На днях женщина обратилась в полицию. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мошенники напугали пенсионерку из Снежногорска и выманили у нее 3,6 миллиона рублей.

На днях женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сообщил ей, что якобы произошла утечка базы данных клиентов банка и теперь ее сберегательные счета находятся под угрозой.

– Женщине рассказали, что с ее счетов уже пытались снять деньги. И для безопасности предложили обналичить средства, а после перевести на резервные безопасные счета. Помимо этого, пенсионерку предупредили, что на нее оформляют кредит свыше 1 миллиона рублей. Для якобы исправления сложившейся ситуации северянку убедили самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасные» счета, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Женщина поступила так, как ей посоветовали. В общей сложности она перевела злоумышленникам 3,6 миллиона рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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