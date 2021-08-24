В Мурманской области опубликовали список профессий с повышенной зарплатой с 1 сентября

В список вошло более 100 профессий из сферы образования, здравоохранения, социальной поддержки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области с 1 сентября повысят оплату труда работникам бюджетной сферы. Постановление регионального правительства опубликовали на сайте 23 августа 2021 года. В список вошло более 100 профессий из сферы образования, здравоохранения, социальной поддержки. Речь идет только об организациях, подведомственных областному бюджету.

- В срок до 30 сентября 2021- года внести соответствующие изменения в примерные положения по оплате труда работников подведомственных государственных областных бюджетных автономных и казенных учреждений, - говорится в постановлении 590-ПП от 20.08.2021 года.

Финансирование повышения зарплаты производится за счет ассигнований, средств обязательного медицинского страхования, средств от иной приносящей доход деятельности и сокращения неэффективных расходов. Муниципальным бюджетам рекомендовано принять аналогичные решения.

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