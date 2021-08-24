В Апатитах во время пожара из жилого дома эвакуировали четырех человек

В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Фото: Андрей АБРАМОВ

24 августа в Апатитах загорелась квартира в жилом доме. Около полудня поступил звонок на пульт МЧС с сообщением о возгорании в многоэтажном доме на улице Ленина, 19.

- Пострадавших нет. С верхних этажей эвакуированы четыре человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Пожар ликвидирован, но в квартире на площади 5 квадратных метров выгорело все - мебель, вещи, стены, само жилое помещение полностью закопчено. В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Напомним: Якутская телебашня с помощью подсветки поблагодарит пожарных из Мурманской области. Заполярные огнеборцы помогают бороться с лесными пожарами в Якутии.

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