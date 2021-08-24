В Мурманской области в сентябре высадят деревья в рамках акции "Сохраним лес"

Массовые посадки лесных культур будут активно проводиться в Мурманской области. Фото: gov-murman.ru

Мурманская область вошла в список Арктических регионов, в которых в ближайшие месяцы высадят 70 миллионов деревьев. Первые посадки стали проводить в Якутии, которая этим летом сильнее всего пострадала от огня.

Основная задача - компенсировать ущерб после лесных пожаров и преодолеть негативные последствия изменения климата. За два года работы проекта уже высажено 82 миллиона деревьев.

- Массовые посадки лесных культур будут активно проводиться и в Мурманской области во второй декаде сентября – на территориях лесничеств и муниципальных образований региона, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Информацию о местах высадки деревьев можно будет найти на на сайте министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

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