Авиаперелеты из Мурманска с августа станут дешевле для семей с детьми

Всего по России планируется субсидировать перелеты по 46 маршрутам. Фото: Олег ФИЛОНОК

Авиакомпаниям предоставили субсидии на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми - это позволит тем путешествовать дешевле. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В перечень субсидируемых маршрутов вошли три заполярных рейса: Мурманск - Воронеж, Мурманск – Казань и Мурманск – Ростов-на-Дону. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки - это покупка билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

- Решение правительства РФ позволит десяткам тысяч наших граждан купить билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах, – отметил Михаил Мишустин.

Всего планируется субсидировать перелеты по 46 маршрутам. В бюджете на эти цели предусмотрено 1,35 миллиарда рублей. Воспользоваться льготными семейными авиабилетами можно будет уже в августе.

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