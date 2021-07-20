Авиаперелеты из Мурманска с августа станут дешевле для семей с детьми

Всего по России планируется субсидировать перелеты по 46 маршрутам.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Авиакомпаниям предоставили субсидии на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми - это позволит тем путешествовать дешевле. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В перечень субсидируемых маршрутов вошли три заполярных рейса: Мурманск - Воронеж, Мурманск – Казань и Мурманск – Ростов-на-Дону. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки - это покупка билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.
- Решение правительства РФ позволит десяткам тысяч наших граждан купить билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах, – отметил Михаил Мишустин.
Всего планируется субсидировать перелеты по 46 маршрутам. В бюджете на эти цели предусмотрено 1,35 миллиарда рублей. Воспользоваться льготными семейными авиабилетами можно будет уже в августе.
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