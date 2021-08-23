Фестиваль "Териберка" посетили гости из 27 регионов России

Несмотря на промозглую, холодную погоду, на празднике собралось много гостей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На минувших выходных прошел VI Арктический фестиваль "Териберка", который порадовал участников вкусной едой, интересными площадками и активностями и ярким концертом рок-исполнителей.

Несмотря на промозглую, холодную погоду, на празднике собралось много гостей. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, за первый день фестиваль посетили около 3 тысяч человек, а за второй - еще 2 тысячи. Все они, облачившись в дождевики, наслаждались атмосферой Севера. Участники были из разных уголков России.

- Мы смотрели, кто приехал на своих машинах - насчитали 27 регионов страны. Получается, что почти треть регионов посетили фестиваль, - сообщил глава региона.

Он отметил, что на фестивале работали 20 предприятий общественного питания и 40 местных мастеров, которые продавали сувениры.

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