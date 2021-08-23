В Мурманской области свободно 30% ковидных коек

Привились от коронавируса более 214 тысяч северян.
Фото: Иван Макеев
На оперативном совещании в правительстве региона заместитель министра здравоохранения Мурманской области Инга Анискова рассказала о ситуации по коронавирусу. По ее словам, обстановка уже стабильная.
- Коечный фонд под ковидных пациентов составляет 1409 коек, 123 из них - с ИВЛ. Свободно 30% коек, - сообщила Инга Владимировна.
Всего в Мурманской области проведено более 1,1 миллиона тестов на коронавирус.
Привились более 214 тысяч северян, что составляет 62% от плана.
Напомним: студенты смогут заселится в общежития в Мурманской области по ПЦР-тесту. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.
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