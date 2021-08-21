В Мурманске во время рейса загорелся автобус

Автобус загорелся во время движения. Фото: Юлия Кундозерова
Очевидцы сообщили о ЧП, случившемся днем 21 августа в Мурманске.
На Кольском проспекте, за кольцом у въезда в город со стороны юга, не доезжая до остановки "Улица Фадеев Ручей", загорелся автобус. Он совершал пригородный рейс.
Официальный комментарий экстренных служб уточняется.
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