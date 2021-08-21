Из квартиры заболевшей бабушки в Лувеньге забрали только двух кошек из 40

В квартире заболевшей женщины обнаружили 40 кошек. Фото: vk.com/dzhulbars.club

Жительница Лувеньги попала в больницу, а в ее квартире оказались заперты кошки, которых добросердечная бабушка подбирала на улице, - около 40 животных. Соседи женщины давно жаловались, что из квартиры плохо пахнет, но зоозащитники узнали о ситуации только тогда, когда она стала критической.

Квартиру удалось вскрыть, кошкам оставили еду и воду, но все они больны и сильно истощены.

- Из квартиры забрали двух животных, - рассказали в организации по защите животных "ДЖУЛЬБАРС".

Остальным также нужна помощь. Зооволонтеры рассказывают о кошках, для которых ищут новый дом и передержку. Также важна финансовая помощь для их лечения. Узнать, как помочь, можно здесь.

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