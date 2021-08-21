В Мурманской области небывалый урожай белых грибов

Белых грибов в Мурманской области в этом году много. Фото: Жанна Гачкина

Жители Мурманской области вовсю наслаждаются тихой охотой - грибов в этом году много. Причем не только сыроежек, красноголовиков и т.д., но и белых грибов!

- В лес бегом! - написала жительница Кандалакши Жанна Гачкина, выложив фотографию нескольких килограммов белых грибов.

Но собирают их не только на юге Мурманской области, но и на севере. Например, богатым результатом тихой охоты похвастались жители Никеля.

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