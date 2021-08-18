Яна Куницкая прокомментировала свою беременность

В большой спорт Яна Куницкая обещала вернуться в 2022 году. Фото: www.instagram.com/yanamma/

На этой неделе уроженка Мурманска Яна Куницкая сообщила, что берет паузу в боях для UFC из-за приятного повода: она ждет ребенка от своего возлюбленного - бразильского спортсмена Тиаго Сантоса.

Многие, кто увидел фотографии животика Яны в Instagram, отметили, что он уже довольно большой. Буквально в июле спортсменка провела свой последний бой. Неужели в октагон она выходила уже в положении? Куницкая опровергла эти домыслы.

- Я не дралась беременной! - написала она в своем аккаунте.

Также она выложила две фотографии: одну, сделанную во время первой беременности, а вторую - сейчас на таком же сроке (2 месяца). Выглядят они очень похоже.

В большой спорт Яна Куницкая обещала вернуться в 2022 году. После первых родов она приступила к тренировкам почти сразу.

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