Стали известны подробности гибели мужчины под грузовым поездом в Апатитах

Северянин, которого отбросило в сторону, скончался до приезда скорой помощи, медикам оставалось только констатировать его смерть.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманском линейном отделе МВД на транспорте рассказали подробности ЧП, случившегося на железной дороге в Апатитах в районе хлебозавода. Напомним: под колесами грузового поезда погиб мужчина.
Известно, что 37-летний апатитчанин был пьян, когда вышел на железнодорожные пути.
- Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На неоднократные сигналы машиниста мужчина не реагировал., - сообщили в пресс-службе ведомства.
Северянин, которого отбросило в сторону, скончался до приезда скорой помощи, медикам оставалось только констатировать его смерть.
Напомним: следователи проводят проверку после обнаружения тела женщины на реке Ура. 42-летнюю Анну Деревянко унесло течением, когда она переходила водоем вброд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Архитектор из Мурманска Александр Шур скончался на отдыхе в Хорватии. Сейчас семье помогают решить вопросы с доставкой тела в Россию (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru