Стали известны подробности гибели мужчины под грузовым поездом в Апатитах

Северянин, которого отбросило в сторону, скончался до приезда скорой помощи, медикам оставалось только констатировать его смерть. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманском линейном отделе МВД на транспорте рассказали подробности ЧП, случившегося на железной дороге в Апатитах в районе хлебозавода. Напомним: под колесами грузового поезда погиб мужчина.

Известно, что 37-летний апатитчанин был пьян, когда вышел на железнодорожные пути.

- Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На неоднократные сигналы машиниста мужчина не реагировал., - сообщили в пресс-службе ведомства.

Северянин, которого отбросило в сторону, скончался до приезда скорой помощи, медикам оставалось только констатировать его смерть.

Напомним: следователи проводят проверку после обнаружения тела женщины на реке Ура. 42-летнюю Анну Деревянко унесло течением, когда она переходила водоем вброд.

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