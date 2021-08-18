Мурманск опередил Санкт-Петербург, Владивосток и Новосибирск по скорости интернета от «МегаФон»

Основное внимание инженеры компании уделили третьему по масштабу городу Мурманской области – Мончегорску, где располагаются «Кольская горно-обогатительная компания» и «Мончегорский механический завод». Фото: Пресс-служба МегаФон

МегаФон расширил возможности действующей инфраструктуры для почти 60 000 жителей и вахтовиков в населенных пунктах, где функционируют крупные промышленные предприятия Мурманской области. Благодаря проведенным работам емкость сети выросла почти в два раза. Теперь абоненты оператора могут пользоваться мобильным интернетом еще на более высоких скоростях – до 37,62 Мбит/с.

Модернизировано порядка 15 базовых станций. Основное внимание инженеры компании уделили третьему по масштабу городу Мурманской области – Мончегорску, где располагаются «Кольская горно-обогатительная компания» и «Мончегорский механический завод».

Улучшения коснулись и небольших населенных пунктов – поселка Верхнетуломский, где работает крупнейшее в крае предприятие по заготовке леса, и села Белокаменка, рядом с которым строится первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа.

Благодаря модернизации жители этих населенных пунктов и работники предприятий могут быстро обмениваться файлами большого объёма, смотреть видео в HD-качестве, комфортно учиться и работать онлайн.

«Уже с начала 2021 года зафиксировано увеличение потребления мобильного интернета более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы отслеживаем динамику трафика и работу оборудования с поддержкой современных стандартов связи. Как результат, увеличиваем покрытие сети и расширяем емкость там, где это особенно нужно. После проведенных улучшений привычным сервисы работают быстрее, а скоростной мобильный интернет доступен почти всем жителям региона», – комментирует директор отделения МегаФона в Мурманске Владимир Чуйко.

Улучшения качества связи были отмечены независимым исследованием международной компании Ookla. Его итоги основаны на замерах скоростей интернета пользователями в приложении Speedtest. МегаФон показал лучшие результаты в стране по качеству мобильного интернета. В том числе подтвердил звание самого быстрого оператора в Заполярье. Компания за год увеличила среднюю скорость интернета в Мурманской области с 28,97 Мбит/с до 37,62 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам почти 25 тысяч тестов, проведенных в сетях всех операторов связи.

Непосредственно в городе Мурманске средняя скорость передачи данных у МегаФона в первой половине 2021 года составила 47,35 Мбит/с, опередив такие крупные города как Санкт-Петербург – 33,19 Мбит/с, Самара – 25,21 Мбит/с, Краснодар – 25,76 Мбит/с, Екатеринбург – 32,73 Мбит/с, Новосибирск – 41,05 Мбит/с, Владивосток – 43,03 Мбит/с.

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