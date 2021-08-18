В Карелии в ДТП погиб мужчина и двое детей из Мурманской области

Водитель выехал на встречную полосу. Фото: ГИБДД Карелия

Минувшим днем в Карелии произошло смертельное ДТП, в котором погибла семья из Мурманской области. Авария произошла в Кемском районе на 919 километре федеральной автодороги "Кола".

- По предварительным данным, около 23.20 17 августа водитель автомобиля Chevrolet Viva при обгоне с выездом на полосу встречного движения не убедился в безопасности и столкнулся с встречным бортовым грузовиком ГАЗон 3010GD, под управлением 42-летнего жителя Тверской области, - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В ДТП погиб 39-летний водитель легкового авто и его пассажиры - 17-летний юноша и 5-летняя девочка - все жители Мурманской области. Пассажирка грузовика, жительница Тверской области, с полученными травмами госпитализирована.

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