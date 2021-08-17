Незадачливый вор: Северянин с наркотиками в кармане попался на краже в магазине Мурманска

Росгвардейцы сообщили о находке в полицию, задержанный был доставлен в отдел. Фото: 51.rosguard.gov.ru

34-летний мужчина со свертками наркотиков в карманах попался на краже в Мурманске. Мужчина зашел в один из гипермаркетов областного центра. Пройдя по рядам, он взял интересующие его товары. Но решил не платить за них и попытался пронести мимо кассы.

Сотрудники магазина заметили это и нажали сигнал «тревога». На место был направлен наряд сотрудников Росгвардии. Бойцы задержали северянина.

– В ходе разбирательства у гражданина обнаружили восемь пакетиков с веществом белого цвета и пакет с гранулированным веществом красного цвета, – сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Росгвардейцы сообщили о находке в полицию, задержанный был доставлен в отдел. А свертки с содержимым изъяли и направили в лабораторию. Экспертиза показала, что вещество являлось производным наркотического средства N-метилэфедрона.

В отношении безработного мурманчанина возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионеру из Мурманской области грозит срок за подделку водительских прав. В ближайшее время уголовное дело о покупке фальшивых документов рассмотрит суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru