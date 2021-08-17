Ушел из жизни выдающийся спортсмен и тренер из Мончегорска Николай Шилов

Выдающийся спортсмен и тренер, житель Мончегорска скончался 16 августа на 80-м году жизни. Фото: Правительство Мурманской области

Ушел из жизни заслуженный работник физической культуры, мастер спорта СССР по лыжным гонкам, судья всероссийской категории Николай Иванович Шилов. Выдающийся спортсмен и тренер, житель Мончегорска, скончался 16 августа на 80-м году жизни.

- Трудовой путь Николай Шилов начал тренером-преподавателем, четверть века руководил Мончегорской спортшколой и сам тренировал ребят. Подготовил не один десяток чемпионов и призеров соревнований по лыжным гонкам разного уровня. В последние годы работал заведующим отделением лыжных гонок спортивной школы олимпийского резерва в Мончегорске, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Более 45 лет Николай Иванович был главным судьей лыжных соревнований в Мончегорске, техническим делегатом Федерации лыжных гонок, председателем коллегии судей Мурманской области. Занимал посты главного судьи по лыжным гонкам международного Праздника Севера, чемпионата и первенства России среди мужчин и юниоров в Мончегорске. В 2014 году судил соревнования XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.

- Память о Николае Ивановиче Шилове – высококлассном специалисте, талантливом руководителе, активном и неравнодушном человеке – навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в тексте официального некролога.

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