Центральную площадь Мурманска хотят сделать абсолютно пешеходной

В Мурманске выбрали лучшую концепцию благоустройства площади Пять Углов, улиц Воровского и Самойловой.

В Мурманске выбрали лучшую концепцию благоустройства площади Пять Углов, улиц Воровского и Самойловой. В архитектурном конкурсе жюри присудило победу концепции, которую предложил консорциум бюро светодизайна THE VIEW, АБ ХВОЯ и Dreamers United.

- Победители работали над преображением центра Северной столицы. Мы доверяем команде специалистов. Работать они будут, конечно, с учетом мнения жителей, – отметила заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В частности, победивший проект предполагает сделать центральную площадь Мурманска абсолютно пешеходной, сохранить уже существующие и добавить новые островки северной природы, наполнить пространство новым смыслом.

- Хочется отметить, что победивший проект – это только концепция, которая будет меняться и дополняться. Центр городского развития планирует провести встречи с жителями, на которых каждый сможет задать вопросы, высказать предложения, получить ответы от авторов данного проекта, – прокомментировала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

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