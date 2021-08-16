Жителям Мурманской области могут разрешить управлять снегоходом с правами категории B

Соответствующую законодательную инициативу направят в федеральный центр. Фото: Андрей АБРАМОВ

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Чибис предложил разрешить жителям Мурманской области управлять снегоходом по обычным водительским правам категории B. Сейчас для того, чтобы сесть за руль снегохода, требуется удостоверение тракториста-машиниста, что создает дополнительные трудности для туроператоров.

Если ситуация изменится, желающих покататься на этом зимнем виде транспорта наверняка станет больше.

- Снегоходы – популярный вид активного отдыха. Давайте обсудим с федеральными коллегами возможность разрешить управлять снегоходами людям с водительскими правами. Этих навыков достаточно, чтобы управлять снегоходом. Если устранить административное препятствие, количество людей, которые будут пользоваться прокатом этого транспорта, заметно возрастет, – отметил глава Мурманской области.

Соответствующую законодательную инициативу направят в федеральный центр. Андрей Чибис поручил проработать данный вопрос вице-губернатору Юрию Сердечкину.

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