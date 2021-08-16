В Апатитах грузовой поезд сбил человека

На месте ЧП работали следователи на транспорте и линейный отдел полиции. Фото: Никита ПОЛЬКО

14 августа в Апатитах под колесами поезда погиб мужчина, его сбил грузовой состав. Об этом сообщило издание "Хибинформбюро".

- Сильный удар отбросил мужчину в сторону. От травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался моментально. Бригаде скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть, - отметили в издании.

На месте ЧП работали следователи на транспорте и линейный отдел полиции. Обстоятельства случившегося станут известны позднее.

Отмечается, что оборудованных переходов и переездов через железнодорожные пути в том месте, где случилась трагедия, нет.

Напомним: в Калининградской области утонул 42-летний житель Мурманска. Мужчина пошел купаться в море, проигнорировав запрет.

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