В Печенге построят начальную школу на 250 мест

Будет выделено 87 миллионов рублей, часть средств добавят из регионального бюджета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный центр решил финансово помочь со строительством здания начальной школы на 250 мест в Печенге. Так как количество учащихся возросло, новое пространство стало необходимостью.

Пристройка к школе № 5 появится к концу 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Это очередная победа и поддержка Мурманской области на федеральном уровне. Мы заявляли проект по расширению школы, чтобы создать дополнительные места для детей из поселка Печенга. Соответствующие решения приняты. Будет выделено 87 миллионов рублей, и часть средств добавим из регионального бюджета, - сообщил глава региона.

Решение о выделении финансирования принято комиссией Министерства просвещения РФ в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Напомним: в Мурманске обновят памятную доску Тимуру Апакидзе и памятник-самолет возле школы №57. Воздушный корабль будет покрашен специальной краской, площадку выложат новыми плитами, благоустроят газон.

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