Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 августа 2021 10:01

В Печенге построят начальную школу на 250 мест

Новое здание появится к концу 2023 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Будет выделено 87 миллионов рублей, часть средств добавят из регионального бюджета.

Будет выделено 87 миллионов рублей, часть средств добавят из регионального бюджета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный центр решил финансово помочь со строительством здания начальной школы на 250 мест в Печенге. Так как количество учащихся возросло, новое пространство стало необходимостью.

Пристройка к школе № 5 появится к концу 2023 года. Об этом в ходе оперативного совещания заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Это очередная победа и поддержка Мурманской области на федеральном уровне. Мы заявляли проект по расширению школы, чтобы создать дополнительные места для детей из поселка Печенга. Соответствующие решения приняты. Будет выделено 87 миллионов рублей, и часть средств добавим из регионального бюджета, - сообщил глава региона.

Решение о выделении финансирования принято комиссией Министерства просвещения РФ в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Напомним: в Мурманске обновят памятную доску Тимуру Апакидзе и памятник-самолет возле школы №57. Воздушный корабль будет покрашен специальной краской, площадку выложат новыми плитами, благоустроят газон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музыкальная школа в Олегенорске готова на 60 процентов. На подходе спортивная школа, Дом физкультуры и Ледовый дворец (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru