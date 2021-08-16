В Мурманской области осудили совершившего 30 преступлений жителя Москвы

Суд признал жителя столицы виновным в совершении всех инкриминируемых преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвич осужден за серию мошенничеств в Мурманской области. Уголовное дело на днях рассмотрел Полярный суд. Мужчину обвиняют в 12 мошенничествах, 16 хищениях со значительным ущербом и 2 хищениях, совершенных в крупном размере.

Злоумышленник промышлял в Заполярье с августа 2019-го по март 2020 года. Он открыл интернет-магазин. На сайте мужчина публиковал объявления о продаже моторной техники, запчастей и иного оборудования, но продавать товары не собирался. Он договаривался с покупателем, сообщал, что планирует отправить товар после оплаты, но после получения денег исчезал.

– Все преступления мужчина совершил находясь в салоне автомобиля BMW Х5, припаркованного на стоянке у одного из домов на улице Строителей в Москве, используя принадлежащий ему ноутбук, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

От афериста пострадал 21 человек, 1 индивидуальный предприниматель, 1 акционерное общество, 7 обществ с ограниченной ответственностью. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

Суд признал жителя столицы виновным в совершении всех инкриминируемых преступлений. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии общего режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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