В Калининградской области утонул 42-летний житель Мурманска

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/ilovepio

В городе Светлогорске Калининградской области утонул 42-летний мурманчанин. Мужчина приехал на отдых, который обернулся трагедией.

Как сообщили в следственном управлении СК по Калининградской области, спасатели вытащили тело северянина из воды в черте городского пляжа.

- По предварительным данным, мужчина пошел купаться в море, проигнорировав запрет - на вышках были вывешены черные флаги. Также по громкоговорителям передавалась информация о запрете на купание и о риске возникновения отбойных течений в море. Несмотря на это, мужчина вошел в воду и погиб, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Калининградской области.

Для выяснения точной причины смерти жителя Мурманска назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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