В Мурманске группа подростков разгромила новую автобусную остановку

Разбили павильон на улице Бондарной. Фото: vk.com/pvm51

В Мурманске от рук вандалов пострадала очередная автобусная остановка, причем новая. Как сообщили очевидцы, произошло это около полуночи 12 августа. Разбили павильон на улице Бондарной.

- Группа подростков от 15 до 18 лет, явно в нетрезвом виде, разбили новую остановку. Где воспитание? Где понимание того, что чужое имущество ломать нельзя? Почему некоторые родители не в состоянии объяснить своим детям, что можно, а что нельзя делать? - написали возмущенный пост в паблике "Подслушано Мурманск".

Теперь поисками виновников должна заняться правоохранители.

Напомним: в прошлом году подростков, разбивших остановку на улице Лобова в Мурманске, задержали полицейские. До этого хулиганы в поле зрения правоохранителей не попадали.

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