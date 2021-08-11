Поиски унесенной течением женщины на реке Ура приостановлены

Анну Деревянко ищут с 9 августа. Фото: "СеверСпас"

8 августа на реке Ура произошла беда: 42-летняя Анна Деревянко со свекром пытались перейти ее вброд рядом с 13 километром автодороги на Видяево. Сильное течение сбило мужчину с ног, Анна бросилась помогать, однако течение было таким сильным, что унесло обоих.

Тело пожилого мужчины спасатели, получившие сигнал по системе «112» нашли почти сразу, его вытащили на берег. А вот северянку не нашли до сих пор.

- На поиски женщины убыли спасатели поисково-спасательного подразделения «Мурманск» Мурмансконо арктического координационного аварийно-спасательного центра МЧС России. На данное время - 11 августа - поиски приостановлены, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Спасатели пытались пройти по реке на лодке, но слишком сильное течение и пороги не дали такой возможности.

- Возможно, девушка жива, на берегу без сил или ранена и не может выйти на связь. Муж круглосуточно в поисках, практически один, в отчаянии. Просим помощи пеших волонтеров по поиску на берегу, владельцев квадрокоптеров, водолазов, дайверов, - обратились к северянам волонтеры отряда "СеверСпас".

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