В Мончегорске из-за столкновения с Kia перевернулся внедорожник, пострадал один человек

В ДТП получил телесные повреждения водитель Kia Rio. Фото: vk.com/monchegorsk.gov_murman

Утром 9 августа в Мончегорске произошло серьезное ДТП с пострадавшим.

- В 7.33 в районе дома № 1 на улице Комсомольской водитель Kia Rio, проезжая регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с Toyota Land Cruiser, водитель которого ехал на разрешающий сигнал светофора, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Вторая иномарка из-за столкновения перевернулась. В ДТП получил телесные повреждения водитель Kia Rio и был доставлен в медучреждение.

По данному факту проводится проверка.

Напомним: под Североморском произошло смертельное ДТП. BMW столкнулся с автобусом №105.

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