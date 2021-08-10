Пенсионеру из Мурманской области грозит срок за подделку водительских прав

Северянину предъявили обвинение в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время перед судом предстанет пенсионер из Мурманской области. 60-летнего мужчину обвиняют в покупке поддельного водительского удостоверения.

– В апреле 2021 года, двигаясь по поселку Умба на своем автомобиле, мужчину остановили сотрудники ГИБДД. Им он предъявил для проверки водительское удостоверение, которое на проверку оказалось фальшивым. Сотрудниками ГИБДД указанное удостоверение было изъято, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Северянину предъявили обвинение в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения.

Прокуратура Терского района направила материалы дела в Кандалакшский районный суд. В случае признания мужчины виновным, ему грозит год лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Апатитах менеджер службы доставки украла у работодателя 900 тысяч рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru