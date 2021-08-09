Следователи провели обыски у компаний, снабжавших продуктами поезд "Мурманк-Адлер"

Также проведены обыски у компаний, которые снабжали продуктами и напитками пассажирский поезд.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Следователи Западного межрегионального СУ на транспорте продолжают расследовать уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Напомним: его возбудили после пищевого отравления и госпитализации детей, ехавших поездом "Мурманск-Адлер" в оздоровительный лагерь в Туапсе. Ребята из Мурманской области тоже оказались в больнице.
Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, следователями проведен масштабный комплекс следственных и процессуальных действий в Мурманске, Москве, Ростове-на-Дону, Краснодарском крае.
- Осмотрен вагона-ресторан, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные, бракеражные журналы, получен биологический материал поездной бригады, допрошены сотрудники организаций, поставлявших продукты питания и напитки, работники пункта формирования, сопровождающие лица, начальник поезда, директор, официанты и повар вагона-ресторана, - сообщили в следкоме на транспорте.
Также проведены обыски у компаний, которые снабжали продуктами и напитками пассажирский поезд.
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