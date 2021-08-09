В Киркенесе случился пожар на мурманском судне, эвакуировали 22 человек

Судно спасти не удалось. Фото: скрин видео

В минувшее воскресенье в Норвегии произошел пожар на краболове «Таманго», который принадлежит компании "Антей". Судно относится к мурманскому подразделению.

- 8 августа в 20.40 от оперативного дежурного службы наблюдения флота ФГБУ «Северный ЭО АСР» получена информация, что в порту Киркенес загорелось судно «Таманго». Экипаж в составе 22 человек (жители Мурманска) полностью эвакуировали на берег и разместили в гостевых домиках в порту. Пострадавших нет. На месте пожара работала береговая пожарная команда, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как отметили в полиции Финнмарка, сгоревшее судно решили отогнать подальше от пирса, так как загрязнение от пожара могло бы создать загрязнение в центре города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Росляково из пожара в пятиэтажке эвакуировали 25 жильцов, трех человек спасли. Загорелась квартира в доме на улице Молодежной (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru