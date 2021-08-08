44 ребенка из Мурманской области госпитализировали в больницу в Туапсе

44 ребенка находятся в инфекционном отделении городской больницы Туапсе Фото: Алексей БУЛАТОВ

По последним данным горячей линии при министерстве образования Мурманской области в инфекционном отделении детской городской больницы Туапсе госпитализировано 44 ребенка.

- 16 детей забрали сразу с поезда, остальных детей взяли под наблюдение врачей в больницу после осмотра на фильтре ДОЛ "Юбилейный", - пояснили редакции "КП-Мурманск" на горячей линии министерства образования.

У детей наблюдалось небольшое повышение температуры, поэтому принято решение о контроле за их здоровьем в больнице. Сейчас все дети находятся удовлетворительном состоянии.

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