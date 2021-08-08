В Мурманской области открыли горячую линию для родителей детей из поезда Мурманск-Адлер

Все дети находятся в удовлетворительном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

При правительстве Мурманской области организована горячая линия для родителей детей, которые ехали поездом "Мурманск-Адлер". По телефону (8152) 44-96-50 можно узнать информацию о состоянии детей, оказываемой медицинской помощи.

-8 августа линия будет работать до 20.00, с 9 августа - круглосуточно. У всех госпитализированных детей состояние стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

Ситуация находится под контролем правительства Мурманской области.

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