После возвращения из-за границы в Мурманскую область ПЦР тест надо размещать на госуслугах в течение 4 дней

Для детей представлять сертификат о прививке, справку о наличии антител либо об отрицательный результат ПЦР-теста не надо Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области изменились правила поведения граждан в условиях коронавируса. Теперь для граждан России, которые прибывают в Мурманскую область из-за границы устанавливается жесткое правило: ПЦР-тест должен быть опубликован в системе "Госуслуги" не позднее 4 дней. Ранее временной отрезок не был установлен.

Помимо этого отменилось требование для детей, которые заселяются в гостиницу с родителями, представлять сертификат о прививке, справку о наличии антител либо об отрицательный результат ПЦР-теста.

- Изменения внесены в постановление правительства Мурманской области № 549-ПП 6 августа 2021, - сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

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