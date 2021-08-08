В Мурманске на улице Марата сгорел автомобиль

Машина в результате возгорания выгорела полностью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

7 августа в Мурманске в начале восьмого вечера загорелся легковой автомобиль ВАЗ. Произошло это на улице Марата рядом с домом №5д. На место выехали спасатели, но машину спасти не удалось.

- В результате происшествия автомобиль выгорел полностью, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области. На ликвидацию пожара выезжало одно подразделение из 9 спасателей и двух единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

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