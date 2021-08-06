Парк у подножия горы Вудъяврчорр в Кировске благоустроят и расширят

о завершении работ в городском парке у подножья горы Вудъяврчорр в Кировске возведут многофункциональные спортивные и детские комплексы. Фото: Правительство Мурманской области.

5 августа министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова посетила Кировск и Апатиты и проверила ход работ по благоустройству.

– В обоих этих городах сегодня реализуются проекты-победители и финалисты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях, - отметила министр. - Оба проекта социально важны - это ключевые общественные зоны, пользующиеся огромной популярностью у местных жителей. И наша принципиальная задача – превратить их в современные многофункциональные общественные пространства.

По завершении работ в городском парке у подножия горы Вудъяврчорр в Кировске возведут многофункциональные спортивные и детские комплексы, удобные зоны для отдыха всех групп населения, малые архитектурные формы и видовую площадку, с которой можно будет безопасно любоваться горами и городским озером. Финансируется проект за счет областного и местного бюджета.

- Городской парк всегда был одним из самых любимых мест отдыха и прогулок у кировчан. Однако мы понимаем, что его площадь позволяет использовать эту территорию куда шире, чем сейчас. Мы хотим, чтобы в парке можно было круглый год заниматься спортом и отдыхать, чтобы здесь было интересно и взрослым, и детям, – прокомментировал глава Кировска Вадим Турчинов.

А в Апатитах преображается улица Дзержинского. Здесь появится благоустроенная пешеходная зона для прогулок и занятий спортом, а также для спокойного отдыха.

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