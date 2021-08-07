Летали прямо перед носом: Волонтер встретила на Айновских островах атлантических тупиков

Как оказалось, тупики дружат с бакланами. Фото: www.instagram.com/cadakoo/
Путешественница Елена Могилевич повстречала на Айновских островах в Мурманской области атлантических тупиков. Девушка ездила туда в качестве волонтера вместе с экспедицией от Кандалакшского заповедника. Милых тупиков удалось поснимать - получились отличные кадры!
- Было очень много интересных моментов в ходе поездки. Рядом с колонией тупиков сотрудники заповедника сделали засидку - небольшой деревянный сарайчик, в котором мы прятались, чтобы наблюдать за птицами. Самым запоминающимся моментом стали полеты тупиков практически перед самым носом, а дальше птички практически мгновенно ныряли в норки, чтобы покормить птенцов, - поделилась с "КП-Мурманск" Елена.
Поймать нужный момент было непросто. Фото: www.instagram.com/cadakoo/
Как оказалось, тупики дружат с бакланами, но вторые - очень пугливые товарищи и вылезают, только если рядом нет человека.
По словам волонтера, в процессе фотографирования самой главной сложностью было поймать момент, когда птица подлетала на достаточно близкое расстояние, чтобы объектив мог сделать снимок в хорошем качестве, но при этом еще не успела нырнуть в норку.
- У меня даже пару раз получилось запечатлеть моменты, когда тупик держит клювике травинку для своего жилища или рыбку, - отметила девушка.
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