Житель Мурманска украл детскую коляску, чтобы выручить денег

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мурманские полицейские оперативно раскрыли кражу детской коляски.

Так, в полицию поступило сообщение от молодой мамы. Как рассказала женщина, она решила отправиться на прогулку с ребенком. Но когда вышла из квартиры, то обнаружила, что оставленная на лестничной клетке коляска пропала. Жительница Мурманска обратилась в полицию с заявлением о краже.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный ранее судимый 53-летний местный житель. Мужчину задержали, – сообщили в пресс-службе УМВД Мурманской области.

Полицейским злоумышленник сообщил, что зайдя в подъезд, увидел стоящую возле квартиры детскую коляску, не закрепленную какими-либо тросовым замком. Он похитил ее, собираясь в дальнейшем перепродать.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ – «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Имущество вернули владелице.

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