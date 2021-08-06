Жительница Апатитов заключила фиктивный брак с иностранцем ради гражданства для мужчины

Известно, что они поженились в октябре 2009 года, при этом не собираясь создавать семью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апатитский городской суд рассмотрел дело о признании брака между жительницей Апатитов и гражданином Азербайджана недействительным.

Известно, что они поженились в октябре 2009 года, при этом не собираясь создавать семью. Целью заключения брака стало приобретение гражданства России для азербайджанца в упрощенном порядке.

- Судом установлено, что после регистрации брака молодожены не встречались, вместе не жили, совместного хозяйства не вели, супружеские отношения между ними отсутствовали. Кроме того, женщина состоит в фактических брачных отношениях с другим лицом, имеет детей, у которых в графе отец в свидетельствах о рождении стоит прочерк, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Заслушав помощника прокурора, допросив свидетелей, исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора о признании этого брака недействительным.

Решение еще не вступило в законную силу.

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