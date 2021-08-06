Житель Мурманска заказал под Новый год больше килограмма сильнодействующих веществ и попал под суд

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Фото: Людмила ШЕКА

28-летнего жителя Мурманска ждет суд. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, по части 1 статьи 226.1 УК РФ и части 3 статьи 234 УК РФ "Контрабанда сильнодействующих веществ, а также приобретение и хранение с целью сбыта сильнодействующего вещества".

- Известно, что 31 декабря прошлого года мурманчанин заказал в Китае через Интернет сильнодействующее вещество массой около 1 299 граммов, собираясь впоследствии его сбывать. Вещество отправило ему неустановленное лицо путем EMS отправления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

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