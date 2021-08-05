В центре Мурманска сделают велодорожки

Разметку должны нанести до 6 августа, если погода будет хорошей. Фото: Павел КЛОКОВ

С недавних пор в Мурманске появился велопрокат. Двухколесный транспорт быстро снискал популярность среди северян, а количество станций скоро обещают увеличить. Правда, специальных мест, где велосипедисты смогли бы с комфортом передвигаться, в городе нет.

Ситуацию решили исправлять. Так, на проспекте Ленина (от улицы Книповича до площади Пять Углов) появятся велодорожки. Соответствующее постановление подписала замглавы администрации Мурманска Валентина Доцник.

Разметку должны нанести до 6 августа, если погода будет хорошей. А дорожные знаки установят до 20 августа.

В будущем городских велодорожек должно стать больше.

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