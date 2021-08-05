В Мурманске расселят жителей четырех аварийных домов

Жители должны покинуть дома и переехать в современное жилье на проспекте Героев-североморцев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 16 августа начнут расселять жителей четырех аварийных домов в Мурманске: дома №32/6 на улице Фрунзе, №13а на улице Марата, а также на улице Калинина, 47 и 15.

Жители должны покинуть дома и переехать в современное жилье на проспекте Героев-североморцев.

- По обращениям граждан предоставить им жилые помещения маневренного фонда муниципального жилищного фонда города Мурманска для временного проживания, - говорится в постановлениях мэрии.

После выселения в домах будет прекращено водо-, газо-, электроснабжение, ограничен доступ в помещения.

Напомним: в Мурманске начнут ремонтировать пострадавший от взрыва газа дом на улице Свердлова. Работы стартуют 13 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на улице Старостина построят жилой дом. Стоимость контракта на проектную документацию - 12 миллионов рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru