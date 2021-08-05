В районе Североморска построят новое кладбище

В Мурманской области появится новое городское кладбище, которое расположится на территории флотской столицы Фото: Администрация города Североморск

В Мурманской области появится новое городское кладбище, которое расположится на территории флотской столицы. Об этом рассказал глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

- Подрядчик завершает работы по отсыпке участка, ведет монтаж административно-бытового комплекса. В ближайшее время начнутся работы по установке ограждения, опор освещения и асфальтированию дорожек, - сообщил он.

Также в рамках рабочей поездки Олег Прасов вместе с министром культуры региона Ольгой Обуховой посетили воинский участок на старом кладбище в Сафоново. Там, по федеральной программе «Увековечивание памяти погибших во время Великой Отечественной войны», отреставрировано 17 надгробий.

Ремонту предшествовала кропотливая совместная работа краеведов, поисковиков, сотрудников североморского военкомата и военно-мемориальной службы СФ по уточнению мест захоронения бойцов и установлению их имен.

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