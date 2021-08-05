За Летний кубок КВН впервые поборется команда Мурманской области

Билеты на мероприятие еще не поступили в продажу. Фото: vk.com/murmanliga

25 августа в Ялте состоится Летний кубок КВН. На мероприятие отправится "Сборная Снежногорска". Команда из Заполярья впервые поборется за такую награду.

- Традиционно в этом мероприятии принимают участие чемпионы клуба и некоторые команды, которые были близки к этому званию и запомнились зрителю. Будем болеть за наших земляков! - отметили в группе Мурманской лиги КВН.

К слову, билеты на мероприятие еще в продажу не поступили. Телевизионную версию события можно будет посмотреть осенью в эфире Первого канала.

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