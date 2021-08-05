В Мурманской области собирают добровольцев на поиски пропавшей бабушки в Туломе

Сейчас волонтеры "МурманСпас" собирают неравнодушных северян, которые могут помочь с поисками. Фото: Поисковый отряд «МурманСпас» / vk.com/murmanspas51

В Туломе продолжаются поиски пропавшей бабушки. 3 августа 69-летняя Татьяна Малахова ушла в лес за грибами, и вот уже третьи сутки ее не могут найти. Телефон пенсионерки выключен. Женщина была одета в ярко-фиолетовую куртку, черные брюки и белую шапку.

Сейчас волонтеры "МурманСпас" собирают неравнодушных северян, которые могут помочь с поисками.

Тех, кто готов присоединиться, просят обратиться по телефону 8-960-024-33-05 (Анна). Приблизительное время сбора в поселке Тулома - 14.30.

Напомним: тело Константина Коргуева обнаружено недалеко от места погружения в Умбе. Мужчина утонул при подводном погружении.

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