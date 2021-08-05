В ходе плановой противоаварийной тренировки Кольская АЭС подтвердила готовность к оперативному реагированию

В противоаварийной тренировке приняли участие более 100 человек. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

3 августа на Кольской АЭС состоялась противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС).

Персонал станции отработал практические действия по управлению нештатной ситуацией на полномасштабном тренажере, разворачиванию и вводу противоаварийной мобильной техники, запуску локальной системы оповещения, организации радиационной разведки на территории атомной станции. Энергоблоки Кольской АЭС во время учений работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

- Тренировка подтвердила готовность персонала и технические возможности мобильной техники поддерживать энергоблоки Кольской АЭС в безопасном состоянии в условиях природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, - отметил Владимир Матвеев, главный инженер Кольской АЭС.

В противоаварийной тренировке приняли участие более 100 человек - оперативный персонал атомной станции, сотрудники Кризисного центра Концерна "Росэнергоатом", представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ситуационно-кризисного центра "Росатома", центра технической поддержки ВНИИАЭС, информационно-аналитический центр Ростехнадзора (ИАЦ РТН), Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ КИ), научно-производственное объединение «Тайфун» (НПО «Тайфун»), АО ОКБ «Гидропресс», Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России, СПСЧ-6 МЧС России, медико-санитарной части-118 ФМБА России, ООО «Кольская АЭС - авто», КЧСПБ муниципального образования г. Полярные Зори и других организации.

Персонал станции отработал практические действия по управлению нештатной ситуацией на полномасштабном тренажере. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Противоаварийные тренировки регулярно проводятся на всех АЭС России. Их цель – повышение безопасности атомной станции, отработка правильных действий по защите персонала АЭС и населения, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

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