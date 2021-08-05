В Мурманске обновят памятную доску Тимуру Апакидзе и памятник-самолет возле школы №57

Работы уже начаты, существует комплексная программа по обновлению этого мемориала. Фото: Администрация города Мурманска

Памятную доску, посвященную герою-летчику Тимуру Апакидзе, а также памятник-самолет Як-38 возле школы №57 в Мурманске ждет обновление.

- Переговорив с руководством школы и комитетом по образованию администрации Мурманска, мы решили заменить памятную мемориальную доску. Надо отметить, что на территории этого учебного заведения установлен также бюст героя – работа нашего мурманского скульптора Александра Арсентьева, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев.

В тоже время к реставрации памятника-самолета подготовились основательно. Работы уже начаты, существует комплексная программа по обновлению этого мемориала. Он будет покрашен специальной краской, площадку выложат новыми плитами, кроме этого благоустроят газон.

Имя Героя России, военного летчика и генерал-майора Тимура Апакидзе школе присвоили в 2002 году. Фото: Администрация города Мурманска

Имя Героя России, военного летчика и генерал-майора Тимура Апакидзе школе присвоили в 2002 году за большую работу в области военно-патриотического воспитания. В учреждении открыт музей «История морской авиации». Это единственный школьный музей такого направления в Мурманской области.

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