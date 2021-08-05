Крабовый браконьер из Мурманска выплатил штраф в полмиллиона рублей, чтобы не терять репутацию на работе

Не желая огласки на работе о незаконной рыбалке, должник полностью оплатил все долги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Компанию мурманчан задержали за незаконный вылов краба. Браконьеров обязали возместить ущерб, причиненный государству, а именно - 200 тысяч рублей (у северян нашли 92 полупары камчатского краба). Также одного из задержанных рыбаков суд оштрафовал на полмиллиона рублей.

В отношении местных жителей судебные приставы возбудили исполнительные производства. Мужчин предупредили об ответственности, которая их ждет, если они не погасят долги в установленные сроки.

- Должнику, который обязан оплатить как штраф, так и ущерб, судебный пристав сообщил о том, что по месту его работы направят постановление об удержании денег из зарплаты. Его предупредили, что в случае неуплаты приставы обратятся в суд с представлением о замене назначенного штрафа другим видом наказания, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Не желая огласки на работе о незаконной рыбалке, должник полностью оплатил все долги.

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