В Апатитах прошли обыски у последователей организации "Свидетели Иеговы"

Фото: СУ СКР по Мурманской области

В июле в Апатитах сотрудники Следственного комитета провели обыски по четырем адресам. Нужно было изъять вещи, имеющие значение для уголовного дела.

- В квартирах проживали люди, подозреваемые в причастности к организации «Свидетели Иеговы»*. Следователи изъяли у них религиозную литературу, электронные носители информации и компьютерную технику, - сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Мурманской области.

Следователи уверены, что подозреваемые знали о том, что организация запрещена на территории России, и тем не менее проводили собрания, культы и вовлекали новых лиц в свою деятельность.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.2 УК РФ - организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Расследование продолжается, устанавливает круг подозреваемых.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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