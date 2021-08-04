В Мурманске у маршрутки №10 отвалилось колесо

Читатели в очередной раз высказали беспокойство техническим состоянием транспорта Фото: Скриншот видео

В группе "ДТП ЧП Мурманск" опубликовали видео, как у маршрутки №10 в районе остановки "Первомайская" отвалилось колесо. Северяне в очередной раз высказали беспокойство техническим состоянием транспорта, поскольку уже на своем опыте знают, что водители и хозяева маршрутных такси предпочитают эксплуатировать его до тех пор, пока он не развалится сам.

- Как то сел в маршрутку, поехал. И я слышу, что кардан бьет. Говорю водителю: "Остановись, у тебя кардан стучит!" Он не отреагировал, до следующей остановки не доехали, - рассказывает Андрей Атюшев.

Кто-то упомянул, что аналогичная ситуация произошла на прошлой неделе с маршруткой у больничного городка. В одном мурманчане сошлись - хорошо, что это не произошло на спуске по улице Беринга, тогда бы и жертвы могли быть.

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