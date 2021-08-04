В Кольском районе ищут рыбака

К поисками привлечены 3 человека, 2 единицы техники. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кольском районе идет поиск рыбака. О пропавшем мужчине сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

- 3 августа по системе "112" поступило сообщение от северянки, что ее муж уехал на 63-й километр автодороги Кола - Лотта. По Верхнетуломскому водохранилищу на своей лодке он планировал проплыть 50 километров в сторону озера Гирвас и вернуться обратно. На связь не выходит, домой не вернулся, - отметили в спасательном ведомстве.

К поискам привлечены 3 человека, 2 единицы техники.

Напомним: на полуострове Средний скончался пострадавший от травм мужчина. Спасатели передали тело сотрудникам правоохранительных органов.

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