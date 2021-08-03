Пообщавшись с мошенниками, житель Мурманска взял кредит на 4 миллиона рублей

Мужчина поверил и действовал по указанию незнакомцев. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На днях в дежурную часть полиции обратился мурманчанин. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Как выяснилось, мужчине позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов.

– Абоненты сообщили северянину, что на его имя пытаются взять кредит почти в пять миллионов рублей. Ему предложили самостоятельно оформить кредит и, чтобы исключить списание денег с его банковского счета, перевести все имеющиеся средства на «безопасные» счета, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчина поверил и действовал по указанию незнакомцев. Несколькими переводами он отправил на продиктованный счет четыре миллиона рублей. После этого звонки прекратились. Северянин попытался самостоятельно связаться с абонентами, но это оказалось невозможным.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Установлено, что номера телефонов, с которых злоумышленники выходили на связь с северянином, зарегистрированы в Москве.

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