6 августа командам предстоит представить жюри свои конкурсные предложения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Через три дня станут известны результаты Всероссийского архитектурного конкурса. Его участникам предложили разработать концепцию благоустройства площади Пяти углов, улицы Самойловой и улицы Воровского в Мурманске.

- По итогам предварительного отбора по портфолио в финал прошли пять команд: консорциум АБ Хвоя + Dreamers united из Санкт-Петербурга, консорциум BAZA14+ЦИСК из Якутска, институт Генплана Москвы, консорциум Л-К-Б-С-Р совместная разработка из Москвы и Мурманска и консорциум Citizen studio / DOT bureau / Sheredega Consulting из Москвы, - сообщили в центре городского развития Мурманской области.

6 августа командам предстоит представить жюри свои конкурсные предложения. По итогам голосования жюри определит победителя и его концепцию воплотят в жизнь.

При разработке конкурсных предложений участники руководствовались в том числе народным техническим заданием, которое было составлено по итогам серии встреч, проведенных с жителями города, активистами, экспертами и предпринимателями перед запуском конкурса.

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